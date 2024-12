Tyler, The Creator en pétard sur "That Guy"

Le rappeur est passé au niveau supérieur, clairement.

Tyler, The Creator a toujours fait figure d'OVNI dans un rap game US bien trop absorbé par les codes "gangsta" depuis la mort de Tupac. Désormais, impossible pour un rappeur d'être numéro 1 sans jouer au membre de gang, même lorsque c'est faux. Sauf pour Tyler, donc, qui laisse libre cours à sa créativité et n'hésite pas à aller chercher des thèmes, des visuels et même des flows qu'on ne voit jamais ailleurs. Mais s'il faut sortir un gros banger dans la tendance actuelle et tout défoncer, le rappeur sait faire, ça aussi. Pas un hasard, d'ailleurs, s'il a eu recours aux services de DJ Mustard pour la prod de son nouveau single, "That Guy". Un morceau rempli d'egotrip, dans lequel Tyler multiplie les références codées à l'actualité du rap US, avec aussi pas mal d'humour et d'exagération, mais surtout un flow impeccable. on vous laisse découvrir tout ça !