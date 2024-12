DVSN en mode lover sur "Baby Boy"

Peut-être une future tête d'affiche du game !

Toujours à la recherche de nouveaux talents à découvrir, on vient de tomber sur un artiste qui pourrait vous plaire. DVSN est un artiste né dans le 77 et d'origine nigériane, un pays désormais reconnu pour la qualité de sa production musicale. A-t-il lui aussi hérité de la vibe musicale du Nigeria ? On vous laisse juger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec son beat chaleureux et accrocheur, « Baby Boy » apporte une touche de légèreté et de douceur aux soirées hivernales. Le clip, tourné dans des décors parisiens, illustre cette romance avec des images vibrantes et authentiques, montrant DVSN plongé dans son idylle. Un titre aux influences reggaeton, mais avec un beau storytelling. On vous laisse découvrir tout ça !