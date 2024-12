Le Croc est un "Bandit de Paname"

C'est le premier single de son nouveau projet "Blue Europe"

2025 s’annonce prometteuse pour les amateurs de rap français, et Le Croc est bien décidé à marquer les esprits. Le rappeur du 13e arrondissement de Paris vient de dévoiler un premier extrait de son prochain projet : "Bandit de Paname", un single accompagné d’un clip qui réchauffe nos cœurs en plein hiver.

Ce morceau, au goût d’ensoleillé, annonce l’arrivée de "Blue Europe", un album de 11 titres qui sera disponible l’année prochaine. Avec une production soignée et un flow incisif, Le Croc démontre une fois de plus son talent et sa capacité à nous transporter dans son univers.