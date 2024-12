WaïV est "Froid comme en décembre"

Pourtant, le son est plutôt chaud !

WaïV fait partie de cette nouvelle génération d'artistes à suivre de très près dans les années à venir, car le rappeur de Bobigny est bourré de talents, qu'il s'agisse de kicker ou d'être plus dans un mood musical/mélo. Un artiste qui sait un peu tout faire et il le montre cette semaine dans son tout nouvel EP qui s'appelle justement "Le Prospect", un surnom qu'on donne aux jeunes recrues prometteuses. En plus de l'EP, il vient également de dévoiler le clip d'un extrait du projet, qui s'appelle "Froid comme en décembre". Une vidéo tournée en haute montagne, dans des paysages enneigés, ce qui n'a pas du tout l'air de le déranger. On vous laisse découvrir cette nouveauté qui pourrait bien cartonner dans les jours à venir !