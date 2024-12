Jarod fuck la "Fame"

Un extrait de son dernier album du même nom.

Les années passent mais Jarod n'a toujours pas changé son fusil d'épaule concernant sa musique. Le rappeur parisien vient de dévoiler son tout nouvel album, "Fame", le 28 novembre dernier et cette semaine on le retrouve pour le clip du morceau éponyme. Un titre dans lequel il mélange des passages kickés avec son flow habituel et des mélo très surprenantes. Mais c'est surtout le clip qui étonne, car Jarod y a visiblement apporté beaucoup de soins, avec de très jolis plans, pas mal d'effets et une tonne de tenues différentes. Le rappeur apparaît même habillé en rockstar, guitare à la main, comme pour contraster avec le message porté par le morceau : fuck la fame, nous on charbonne. On vous laisse découvrir tout ça !