Metro Boomin sort (deux ans plus tard) "Walk Em Down avec 21 Savage et Mustafa

2 ans après la sortie de son projet "Heroes and Villains", Metro a décidé de sortir un nouveau clip

Quand il y en a plus, y en a encore, comme dirait Stromae ! Deux ans après la sortie de son album légendaire "Heroes & Villains", qui a marqué l’histoire en devenant l’un des plus grands succès mondiaux pour un album d’un producteur, Metro Boomin montre qu’il sait prendre son temps pour surprendre ses fans.

Le producteur a choisi de dévoiler un tout nouveau clip pour le morceau "Walk Em Down", extrait de ce projet intemporel. Ce titre se distingue par sa structure en deux parties : 21 Savage découpe la première prod avec son flow tranchant, tandis que Mustafa sublime la deuxième moitié avec un magnifique piano-voix, comme lui seul sait le faire.

Côté visuel, le clip nous plonge dans une ambiance rétro des années 90-2000, avec une direction artistique qui ravive une certaine nostalgie. Pour ceux qui n’ont pas encore exploré l’univers de "Heroes & Villains", ce clip est une porte d’entrée idéale vers ce projet emblématique.

Si vous ne l’avez pas encore vu, il est temps de découvrir "Walk Em Down" et de replonger dans l’un des albums les plus marquants de rap US.