Le marseillais con

Toujours fier membre de la team D'or et de Platine, Moubarak ne lâche pas le micro. Il continue sur sa lancée et nous livre le clip de « Le bien des nôtres ». Plein d'amertume, le rappeur conte son quotidien dans une atmosphère musicale qui lui sied parfaitement. À travers ses paroles, le jeune artiste marseillais démontre que son objectif est avant tout d’élever sa personne et son entourage.