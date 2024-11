SCH rappe sous "La Pluie"

Et vous vous en doutez, il est meilleur sous la pluie que sous le soleil.

On l'attendait, puisque le morceau est teasé sur les réseaux depuis plusieurs jours désormais, et il est enfin là ! Avant de sortir son nouvel album "JVLIVS III" prévu pour le 6 décembre, SCH a tenu à nous dévoiler un dernier extrait du projet, accompagné d'un clip. Le morceau s'appelle "La Pluie", un élément qu'on connait bien quand on écoute le S, lui qui est plutôt torturé et préfère les ambiances sombres et humides au grand soleil qu'on peut retrouver dans d'autres morceaux de rap marseillais.

Le son est un peu étonnant, car SCH ne rappe pas. C'était déjà arrivé plusieurs fois auparavant dans sa discographie, mais pas tellement dans ses projets "JVLIVS" dont le morceau est extrait. Le morceau est un piano-voix dans lequel le S parle de ses douleurs, de ses regrets, de ses peines, avec une sincérité touchante. Au niveau du clip, le rappeur apparaît quasiment en solo, entouré seulement par deux musiciens aux visages masqués, dans une sorte d'église ou de cathédrale, en train de chanter face au micro. La caméra tourne un peu autour des 3 artistes, avec quelques gros plans sur le visage du S en train de chanter. On ne sait pas si le marseillais a vu le film sur Aznavour sorti il y a quelques semaines, mais la séquence pourrait presque y avoir sa place !