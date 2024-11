Waïv et Negrito vont "Gâter le coin"

Une connexion efficace !

WaïV commence à être un visage bien identifié sur la scène du rap francophone, même si on ne peut aps encore dire qu'il a pété auprès du grand public. Mais il en prend le chemin, il le prouve encore dans son tut nouvel EP, "L'Initié", sorti le 15 novembre. Cette semaine, il vient d'ailleurs de dévoiler le clip d'un des morceaux forts du projet. Il s'agit du feat avec Negrito, "Gâter le coin", un morceau qui se situe à mi-chemin entre le kickage et le chant, avec pas mal de mélo, mais un vrai flow pour rapper les couplets. Le tout, accompagné d'un clip où les deux rappeurs s'amusent beaucoup, avec une petite choré, on vous laisse découvrir tout ça !