AMK nous dévoile "Malya, Pt.3"

Le rappeur se dévoile un peu plus sur un son mélancolique

La trilogie touche à sa fin pour AMK, le rappeur du 15e arrondissement, qui vient de dévoiler le clip de "Malya, Pt.3", extrait de son projet "15 Vol.2 : La polyvalence est un don". Ce morceau, aussi chargé d’émotions que le précédent, plonge dans une mélancolie où il évoque sa désillusion amoureuse et sa transformation personnelle. Hanté par le souvenir d’une relation passée, AMK déverse sa douleur face à la négligence de son ex tout en affirmant qu’il est désormais un homme changé. Entre nostalgie, reproches, et les tentations d’une vie mouvementée, il expose les défis de sa nouvelle réalité. Un titre poignant, à découvrir sans attendre !