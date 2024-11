Mortalla rappe son "Train de vie"

Un train de vie motorisé si on en juge par le clip !

La première fois qu'on vous parlait de Mortalla, c'était il y a un peu plus d'un an et on le présentait comme une possible future grosse tête du rap français. Un an après, si l'artiste n'a pas encore pété auprès du grand public en tant que grande star, on peut quand même dire qu'on ne s'était pas trompé. Le potentiel est bien là et il l'a déjà bien exploité avec son premier projet, "Calibré", début 2024. Cette semaine on le retrouve pour la sortie d'un morceau inédit accompagné de son clip, "Train de vie". Une vidéo bien sombre dans laquelle on le retrouve dans un garage, dans lequel on prépare visiblement des gros gammos, des bécanes et des quads : de quoi semer la police facilement. Pour ce qui est du morceau, on retrouve la patte de l'artiste, avec ce flow légèrement "crié" et des lyrics très crus. On vous laisse découvrir tout ça !