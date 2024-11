Fresh La Douille joue à "Pile ou Face"

Sur le fil du rasoir, le rappeur vient encore de livrer un beau morceau.

Une semaine après sa participation au gros morceau avec ISK, Fresh la Douille est déjà de retour avec de l'inédit, preuve que le rappeur en a encore sous la semelle après son année 2024 très réussie. Le voilà donc qui sort un tout nouveau clip, pour un nouveau single qui ne figure pour le moment sur aucun projet. Peut-être, d'ailleurs, que ça annonce le prochain disque, mais on n'en sait pas plus. En attendant, on savoure ce nouveau morceau qui s'appelle "Pile ou Face", où le kickage se mélange au chant, et un clip avec de très jolis effets, tout en sobriété. On ne vous en dit pas plus !