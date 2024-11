Hamza a trouvé sa princesse "Diana" grâce à DJ Snake

Du véritable miel pour nos oreilles !

DJ Snake et Hamza viennent de livrer une collaboration surprise qui fait déjà beaucoup parler : le morceau "Diana". Après plusieurs jours de teasing, ce duo inattendu entre le DJ français et le rappeur belge est enfin disponible, et le résultat est à la hauteur des attentes.

Avec ce titre, ils rendent un clin d’œil à la princesse Diana, une figure emblématique de l'Angleterre, tout en insufflant une touche d'été à travers une production douce et ensoleillée. DJ Snake, maître des ambiances entraînantes, accompagne à merveille le flow versatile d’Hamza, qui prouve une fois de plus qu’il maîtrise tous les styles.

"Diana" s’impose comme un morceau à écouter absolument, un cocktail de vibes estivales et de rap, qui nous replonge en été. Ce duo inattendu pourrait bien devenir un incontournable !