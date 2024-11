Mayo en pleine ride avec le clip de "CD (C'est Die)"

Un morceau extrait de son tout nouvel EP.

Mayo commence à être dans le game depuis quelques années, puisque la première fois qu'on vous parlait de lui sur le site, c'était en 2021. Il a donc atteint un vrai degré de maîtrise dans ce qu'il propose et on a pu le vérifier ces dernières semaines avec des sorties de clips très régulièrement. Le 8 novembre, il dévoilait son tout nouvel EP, intitulé "Dans le bon", et pour fêter ça, forcément, le rappeur nous a aussi dévoilé le clip d'un des extraits du projet. Le morceau s'appelle "CD (C'est Die)" et encore une fois, il nous montre tout ce qu'il sait faire en termes de mélo et de rimes. Pour ce qui est du clip, l'artiste a trouvé un gros gammos et il a décidé de rider sur la route, portes papillon ouvertes, en rappant, avec de jolis jeux de lumière.