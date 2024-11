ISK, Fresh La Douille et La Plaie sont dans un "Casse-tête"

Avec quelques grosses punchlines bien efficaces, une connexion réussie !

Encore une grosse sortie du côté d'ISK, qui fait toujours autant trembler le rap français à chaque fois qu'il commence à kicker. Cette fois, il n'est pas venu seul puisqu'on le retrouve en compagnie de Fresh La Douille et La Plaie, pour une connexion 94 / 95 / 77 des plus efficaces. Un refrain chanté, mais des couplets bien kickés, avec des punchlines qui touchent au but, comme ""Et vu que ces chiens fêtent tous nos morts, on fête les policiers blessés". Pour le clip, forcément, vous vous en doutez : l'ambiance est racailleuse, ça tourne en bas des tours avec des cagoules et une très grosse équipe. Un des clips les plus visionnés du weekend, à ne pas rater !