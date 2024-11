Maydo au Maroc pour le clip de "Dima"

Un clip authentique, loin des caricatures qu'on peut trouver chez d'autres rappeurs.

Quand on entend qu'un clip d'un rappeur franco-marocain a été tourné au Maroc, on pense tout de suite aux clichés du Rif, des champs d'herbe, des plaquettes qui remontent jusqu'en Europe, pourtant, c'est très loin de ce que vit la majorité des Marocains. Maydo, rappeur qui a grandi entre Paris, Bordeaux et Casablanca, a décidé de nous montrer son Maroc à lui, avec ses artisans, à travers le clip de "Dima". Un clip qui accompagne un morceau extrêmement mélodique, avec un refrain chanté très efficace, et qu'on vous invite à découvrir juste ici !