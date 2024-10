Un retour puissant !

Le duo La Kadrilla revient en force après la sortie de leur projet "M.A.P", en dévoilant un tout nouveau titre clippé : "Paramètres". Jamso et Bara se complètent dans un univers sombre, l’un par son incisivité et sa technicité, l’autre par sa voix grave et ses lyrics percutantes. Véritable tornade d’énergie sur une prod trap aux airs orientaux (signée Diaxal), le duo signe ici un morceau puissant, digne d’un retour.