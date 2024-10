H JeuneCrack cherche "La Taupe"

On cherche la taupe s/o Patrice Evra.

H JeuneCrack était évidemment und es rappeurs à suivre en 2023, et s'il a été un peu moins actif cette année, attendez-vous à beaucoup entendre parler de lui dans les mois qui viennent. Car le rappeur vient de publier un nouveau clip, après un an de silence, preuve qu'il est de retour aux affaires. Cette fois, le bail s'appelle "La Taupe" et n'est pour l'instant sur aucun projet, mais on imagine que ça ne devrait pas tarder. Au programme, un morceau plutôt trap, avec un flow à la fois nonchalant et très bien placé. En ce qui concerne le clip, on a droit à quelque chose de bien perché avec de jolis plans. "Rap français j'suis dedans, comme une Rolex à la déchett'", avec un tel egotrip, il va falloir assumer mais on lui fait confiance pour la suite !