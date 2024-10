Danyl et Zamdane ne disent rien comme "les zhommes"

Un morceau bien intimiste où le rappeur se livre comme jamais !

C'est un morceau bien intime que nous donne les deux artistes . En effet, Danyl et Zamdane expriment la souffrance intérieure des hommes face aux stéréotypes qui les empêchent de montrer leurs émotions. Ils critiquent la fierté qui réprime sa capacité à demander de l'aide, rendant sa douleur invisible. Malgré un cœur "faussement dur", Danyl ses vulnérabilités par peur de traumatiser les autres. La colère devient son seul exutoire, et il se confie à Dieu, faute d'avoir quelqu'un à qui s'ouvrir. Tout ça sur une prod bien mélancolique et un texte bien impactant ! Un titre à écouter absolument !