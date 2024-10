C'est le deuxième single de la deuxième saison "Bounce Music"

Une collaboration qui donne envie de danser

Comme la semaine dernière, Genezio vient de dévoiler son deuxième clip de "Bounce Music" saison 2 et cette fois il n'est pas tout seul ! En effet, il collabore avec MHD pour un morceau mêlant une mélodie très entraînante et un refrain qu'on garde assez rapidement en tête. Les deux artistes savent jouer avec ce qu'il savent faire et la recette marche très bien !

En attendant le troisième single qui arrivera la semaine prochaine, voici le clip intégral :