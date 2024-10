Benny The Butcher découpe avec 38 Spesh sur "High Stakes"

Connexion 100 % new-yorkaise seulement pour les vrais puristes.

Cela va faire au moins 20 ans que Benny The Butcher se balade dans le rap underground new-yorkais, sans trop de récompenses ni de gros titres dans les médias. Pourtant, le rappeur est 100% validé par ses collègues, autant pour son vécu, bien sombre, que pour la qualité de ses textes, son flow et le choix de ses instrus. Si son rap s'inscrit plus ou moins dans al longue tradition du rap hardcore new-yorkais, il fait toujours un effort pour que ce soit très bien écrit et c'est encore le cas cette semaine, en compagnie de 38 Spesh, pour le clip de leur feat "High Stakes".

Un morceau qui est extrait de leur nouveau projet commun, "Stabbed & Shot", qui devrait sortir à la fin de la semaine. Avec un nom comme celui-là, ne vous attendez pas à avoir droit à autre chose que des histoires de rues meurtrières, bien sombres, et c'est d'ailleurs ce à quoi on a droit dans ce dernier extrait avant la sortie. On vous laisse checker ça !