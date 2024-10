Bramsito n'a plus aucune "Energy"

Le rappeur du 91 est de retour avec un nouveau morceau dansant.

Oui, il y a beaucoup de rappeurs / chanteurs français qui ont décidé de se mettre à la mélo ces dernières années.? Mais Bramsito était l'un des premiers, et ça se voit dans toutes ses dernières sorties : le gars est à l'aise dans ce registre! Il le prouve encore une fois cette semaine avec la sortie de son nouveau clip, "Energy". Un morceau qui est extrait de son projet "Big Man", dont la sortie est prévue pour le 25 octobre.

Au programme, on a donc une histoire de love qui a visiblement assez mal tourné. Pour une fois, c'est le mec qui semble être victime de ce qu'on appelle aujourd'hui une relation toxique : une relation dans laquelle votre moitié vous pompe toute votre énergie vitale, avec des comportements incohérents et parfois agressifs. D'ailleurs, dans la vidéo, on peut voir une belle demoiselle démolir des phares de voiture à coups de batte. Du coup, on comprend un peu mieux le morceau de Bramsito !