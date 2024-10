Les deux anciens élèves de Nouvelle Ecole montrent encore tout l'étendu de leurs talents.

On attendait impatiemment le feat et on n'est clairement pas déçu ! AMK et Yorssy, tous les deux anciens candidats à la troisième saison de "Nouvelle Ecole" viennent de sortir le clip de leur collaboration "RECOMMENCER". Les deux amis montrent leur complicité à travers ce son qui mélange mélodie et kickage à la perfection. Ce morceau est disponible dans la nouvelle mixtape du rappeur de 15e arrondissement de Paris "15 VOL.2" sortie ce vendredi 11 octobre.

Le clip intégral :