Soolking est sous le charme dans "Enchanté"

Encore une belle prestation à ajouter au compteur pour le média Marjinal.

Cela fait quelques mois qu'on n'entend plus trop parler de Soolking, depuis la sortie de son dernier clip "Otra" sur sa chaîne et franchement, il commençait à nous manquer. Ca tombe bien, car il vient de sortir un tout nouveau morceau, en exclusivité pour le média Youtube qui monte, Marjinal. Le morceau s'appelle "Enchanté" et s'il n'est pas accompagné d'un véritable clip, il y a quand même un petit visuel sympathique teinté de rose et de rouge. Des couleurs qui collent bien avec le thème du morceau : celui de l'amour. On savait que Soolking excellait dans ce registre, un peu love, mais aussi un peu dansant, et il le prouve encore une fois ! On vous laisse découvrir tout ça.