Tisma plein d'insolence dans "Monopodium"

Attention grosse technique au micro !

Pour les amateurs de morceaux un peu à l'ancienne, on a trouvé de quoi vous enjailler pour ce week-end. Cette fois, la frappe nous vient d'Argenteuil et c'est Tisma qui se charge de la fournir. Un jeune rappeur produit par le Chroniqueur Sale, que vous connaissez tous probablement, et qui vient de dévoiler son tout premier EP, "Happy Dayz", disponible depuis le 19 septembre.

Qui dit EP, dit clip, si vous avez pour ambition de percer dans le game, c'est un passage obligatoire. Tisma l'a bien compris et il a donc aussi dévoiler un clip d'un extrait de son album, "Monopodium". Un morceau où ça rappe comme pendant l'âge d'or du rap FR, avec une instru un peu jazzy derrière, et beaucoup d'insolence dans les lyrics. Du bon boulot !