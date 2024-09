Ocevne complètement in love dans "Tiki"

La chanteuse est clairement tombée sous le charme.

Ocevane s'était faite plutôt discrète depuis la sortie de son album "Nishati", paru en mars 2024, mais c'était simplement parce qu'elle bossait déjà sur la suite. On ne sait pas quelle forme vont prendre ses futurs projets mais ce qui est sûr, c'est que la chanteuse est déjà de retour avec de la nouveauté !

En effet, elle vient de publier le clip d'un morceau inédit, "Tiki". Un titre dans lequel elle fait encore un peu plus découvrir sa palette de chant, avec un côté à la fois hyper RnB, mais aussi un peu afro, au moins au niveau de l'instru. Le morceau raconte l'historie d'une jeune femme qui tombe complètement sous le charme de son "crush", en évitant cette fois la routine habituelle du "mec de rue difficile à aimer" qu'on retrouve dans les 3/4 des morceaux "love" aujourd'hui (on ne citera personne...). Le tout, accompagné d'un clip assez chaleureux avec de belles images, on valide ! Et vous ?