HMZ au Maroc pour le clip de "L'homme qui frappe à la porte II"

Ça kicke fort pour le retour de HMZ.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, HMZ est un rappeur d'origine marocaine, présent dans le paysage du rap français depuis un bout de temps. IL avait notamment participé au tube "La Choupetta" avec Sofiane et Heuss l'Enfoiré il y a 4 ans. Depuis, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui, mais il a continué à faire ses armes et perfectionner son rap. Pour mieux revenir avec du lourd, aujourd'hui, où il décide de dévoiler le clip de "L'homme qui frappe à la porte II", un an après le premier épisode. Un morceau dur, où ça kicke, et surtout un clip magnifique tourné au Maroc, probablement dans la région du Rif au vu de la "végétation". On vous laisse écouter tout ça, nous, on part jardiner avec lui !