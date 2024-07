La vibe passe très bien entre les artistes.

Negrito continue à faire parler de lui en 2024 et cette semaine on le retrouve pour la sortie d'un clip pour un single inédit : Fiché, en featuring avec le L2B. Ça commence en kickant, sur une instru complètement folle signée par Crizus Miler, et ça enchaîne en mode mélo, avec une vraie complémentarité et une attitude de dingue. Le tout, servi avec un visuel où les mecs se sont gavés, niveau sapes, mais aussi niveau plans et décors, avec une déco de malade, très originale.