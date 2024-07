Le rappeur du val-Fourré est de retour !

Après "Mandat de dépôt" l'année dernière, Niaks a fait une petite pause, mais le rappeur du 78 est déjà de retour avec de la nouveauté, et on espère que ça annonce du lourd pour la fin d'année ! Le morceau s'appelle "Darement", accompagné d'un clip visiblement tourné en Espagne au soleil. Mais l'ambiance n'est pas à la zumba, ça kicke fort, avec pas mal d’histoires de rue à raconter et une belle maîtrise de la part de l'artiste, checkez par vous-mêmes !