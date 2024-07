Rémy de retour avec le clip de "Galérer"

C'est l'heure de vérité pour l'artiste d'Aubervilliers.

La carrière de Rémy reste assez jeune mais elle est déjà bien remplie. Un album supplémentaire vient d'ailleurs de s'ajouter à sa discographie : "Après la pluie", sorti le 19 juillet. Un projet qui marque encore un peu plus la rupture avec l'ancien Rémy, celui qui était lancé dans le bain par Mac Tyer il y a quelques années. Désormais plus affirmé, plus adulte, se mettant moins de barrière, on retrouve donc le nouveau Rémy dans le clip de "Galérer", un morceau qui est extrait de ce nouveau projet, accompagné d'une vidéo dans laquelle on retrouve le rappeur en vacances au soleil.