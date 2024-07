Il est de retour avec un single inédit.

Le rappeur du 77 Bag Jeune B a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts officiels dans le game, il y a un peu plus d'un an. Même si, pour le coup, on pense que le rappeur peut arriver encore plus loin. Son nouveau clip nous le prouve, d'ailleurs : il en a encore sous la semelle. Le morceau s'appelle "Cash Ready" et il s'agit d'un bon banger bien street, qui ne figure pour l'instant sur aucun projet. Mais on a hâte de voir ce que le jeune rappeur nous réserve pour la suite !