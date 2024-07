La proposition artistique est folle.

On adore mettre en avant l'originalité et les rappeurs qui ne font pas comme les autres chez Générations. Ici, clairement, on a rarement vu des morceaux et des clips comme celui de Genezio avec "Dans Mon Monde". Des samples et des chœurs aux influences diverses, un flow assez unique, une instru efficace et un clip tourné là encore de manière très différente de ce qu'on voit ailleurs. On vous laisse découvrir son univers !