Heuss l'Enfoiré et Keblack sont en mode "Shayo"

Encore un hit de l'été pour Heuss l'Enfoiré.

Heuss l'Enfoiré pourrait bien être l'un des hommes de l'été, lui qui a sorti son album "LVDR" juste au début du mois de juin. Le timing parfait pour le rappeur du 92, qui compte bien profiter de sa dynamique pour faire vivre le disque le plus longtemps possible. Cette semaine, on le retrouve dans le clip de "Shayo", un morceau extrait de l'album en featuring avec Keblack. Un titre hyper ensoleillé, le rappeur ne s'y est d'ailleurs pas trompé pour le clip : direction les palmiers et la villa avec piscine pour Heuss et sa team, toujours bien accompagnés.