Nouveau registre pour le groupe.

On vous avait parlé il y a quelques mois d'une petite découverte dans le rap game, le groupe TSKY. Les voilà de retour avec un nouveau clip qui confirme leur statut de rappeurs très prometteurs. Le morceau s'appelle "Faut l'argent" et cette fois, ils sont sur un nouveau registre, un peu moins bourrin et plus dans la mélodie, mais toujours aussi efficace. On vous laisse découvrir tout ça !