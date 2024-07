Maureen lâche le "Matos" pour l'été !

Un extrait du dernier projet de DJ Quick, "Code 97".

La reine du shatta continue de faire des ravages cette année. Après une performance enflammée aux Flammes et une apparition dans la saison 3 de "Nouvelle École", Maureen fait briller la Martinique sur la carte. Elle fait d'ailleurs partie du casting 100 % Antilles du dernier album de DJ Quick, "Code 97". Et avec les vacances qui arrivent, les deux artistes balancent le clip, réalisé par le seul et unique Chris Macari. Entre chorégraphie endiablée et balade à Paris, Maureen est visiblement l'artiste à suivre.