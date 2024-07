Giuseppe : décovurez le clip de "Tout Miser"

Seulement deux clips au compteur, mais déjà un beau succès.

Giuseppe fait partie de ces nouveaux rappeurs qui ont émergé cette année, en 2024, et dont le potentiel peut être énorme. Voilà d'ailleurs l'artiste parisien qui est de retour pour un nouveau clip, celui du morceau "Tout miser", deux semaines après la sortie de "Dopeman". Un morceau dans une vibe très différente, avec d'ailleurs pas mal d'ambiances différentes à l'intérieur du même morceau : de la détermination, de la mélancolie, de l'egotrip, du kickage. L'artiste continue de se présenter, et nous, on continue à penser qu'il pourrait bien tout déchirer dans le futur !