Ms Tungi dévoile le clip de "Moeurs"

Un morceau introspectif.

"Moeurs", le dernier morceau envoûtant de Ms Tungi. Sur une mélodie captivante et émotive, l'artiste se livre avec sincérité sur ses difficultés et ses aspirations, nous offrant un voyage introspectif dans son univers personnel. Accompagné d'un visuel soigné et cinématographique réalisé par le talentueux Maître Corbeau, ce clip pousse Ms Tungi à sortir de sa zone de confort, mettant en lumière sa vulnérabilité et sa force.

"Moeurs" est bien plus qu'une simple chanson, c'est une expérience artistique complète qui marie musique et image pour toucher le cœur de chaque spectateur et les faire patienter jusqu’à la sortie de son prochain projet pour la rentrée.

Découvrez “Moeurs” de Ms Tungi dès maintenant sur Générations :