Souffrance vraiment différent dans "Ganondorf"

Le rappeur de Montreuil continue d'être original.

Souffrance s'est toujorus distingué de la concu, avec une proposition artistique unique en son genre et cette semaine il le prouve encore, avec la sortie de son morceau "Ganondorf", en référence au méchant dans les jeux vidéos "Zelda". Un morceau à l'ambiance très electro, dans lequel le rappeur kicke ses rimes toujours aussi bien écrites, mais forcément, c'est surtout le clip bien barré qui attire l'oeil, avec les différents costumes et les différents cadres dans lesquels on retrouve le rappeur. un titre extrait de son EP surprise "Eléphant" (parce que c'est du lourd), sorti cette semaine.