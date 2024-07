Le jeune prodige est de retour.

BB Jacques a été bien actif depuis sa participation à "Nouvelle École", en multipliant les morceaux et les projets courts. Le voici d'ailleurs de retour avec un nouvel EP 3 titres, nommé "Honeymoon", qu'il a décidé d'accompagner d'un clip. Une vidéo sous forme de mini-film dans lequel on retrouve les 3 morceaux de l'EP, avec des textes qui parlent d'amour, de voyage, et qui se termine par un egotrip bien efficace. On vous laisse découvrir tout ça !