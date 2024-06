Ceux qui sont fans de DMV flow vont être aux anges !

Le rap ne cesse de bouillonner et de créer de nouveaux courants. Vous avez sûrement déjà entendu parler du DMV flow, alors peut-être que vous connaissez déjà Gemen. Le rappeur d'origine roumaine basé à Lyon vient de sortir le clip de "Certified Hood Classic", et à l'image de sa musique, la vidéo est complètement barrée. On vous laisse découvrir tout ça !