Grosses punchlines pour ce nouveau morceau d'Aguib.

Nouveau missile en provenance d'Orléans et cette fois, ça n'est pas Dosseh qui l'envoie. C'est Aguib qui s'en occupe, de manière efficace, comme toujours avec lui. Le rappeur est de retour avec un nouveau clip nommé "Coup de crosse". Comme le titre l'indique, le son ne fait pas dans la tendresse et le rappeur nous parle de la vie de rue de manière très crue et authentique, sans glorifier le mode de vie gangster, mais sans se cacher non plus.