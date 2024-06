Souffrance nous fait du "Death Metal"

Mais ça l'empêche pas de découper !

Après une apparition remarquée sur le gros freestyle Raplume de ZKR, Souffrance est de retour en solo avec un nouveau clip, celui du morceau survolté "Daeth Metal". Un morceau avec lequel il nous annonce un nouveau projet, même si on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que le rappeur de Montreuil est toujours aussi efficace quand vient l'heure de kicker, même sur une instru très speed et assez spéciale. Le tout, porté par un clip lui aussi bien énervé dans la manière dont les plans se succèdent, mais aussi assez perché, comme vous pouvez le voir, avec de très jolis (ou pas) masques et des bécanes en Y.