i300 et Bu$hi en mode kickage sur "Dans mon assiette"

Une connexion Lyon / 92.

Ça fait un bout de temps que le groupe originaire de Levallois, i300, a commencé à envoyer du lourd dans le rap game et 2024 pourrait bien être l'année de al consécration. En tout cas, les deux rappeurs font tout pour, ils viennent même de sortir un clip en compagnie d'un des rappeurs les plus hype du moment : monsieur Bu$hi, qui est sur un nuage depuis un peu plus d'un an. Le titre s'appelle "Dans mon assiette", il contient une belle masterclass de kickage de la part de tous les participants. Ce qui marque, c'est également un des lieux de tournage du clip, qui ressemble à une sorte de manoir abandonné après un apocalypse. On vous laisse découvrir tout ça !