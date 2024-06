Un extrait de son dernier EP surprise, "Numéro 11".

Après la sortie de son premier album "L'Enfant de La Pluie" en décembre dernier, So La Lune est de retour. Le rappeur lyonnais balance un nouveau projet pour le plus grand plaisir de ses fans. Intitulé "Numéro 11", il est constitué de cinq nouveaux morceaux. Une belle surprise pour son public qui découvre en même temps le clip de "Sa Teille Et Son J". Un visuel réalisé par unday et Killian Kali où l'on découvre des images du quotidien de So La Lune, entre concerts et séances au studio.