HD la Relève dévoile le clip de "C'est un délire"

Le bruxellois est de retour.

Nouvelle frappe en provenance de Belgique envoyée par HD la Relève. Le rappeur de Bruxelles est de retour avec un nouveau single qui pourrait bien tourner pendant tout l'été. Le morceau s'appelle "C'est un délire", et il est accompagné de son clip. Une vidéo dans laquelle on voit le rappeur deux jeunes en pleine ride, dans la journée typique d'un mec de quartier, avec un départ en bas du bloc, un petit tour à Action à la station essence. Plus que le clip, ce qui marque ce sont les punchlines, le gimmick "c'est un délire" ainsi que l'instru, hyper efficace. On vous laisse découvrir tout ça !