Take A Mic semble amoureux dans "Drive"

Pas une chanson d'amour comme toutes les autres.

Ça fait toujours autant plaisir de retrouver Take A Mic derrière un micro. Le kickeur francilien a déjà sorti un petit EP au mois de Mai et il s'apprête à remettre ça, avec un "Mindset 2" qui est attendu pour ce vendredi 14 juin.En attendant, il nous fait patienter avec la sortie du clip d'un des extraits du projet, "Drive". Une chanson d'amour un peu différente de celles qu'on entend partout aujourd'hui, avec les mêmes instrus vaguement afro et les mêmes flows. Ici, ça kicke et ça détaille bien ce qu'il éprouve, on valide l'effort ! Et vous ?