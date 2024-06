Le clip le plus attendu par tout TikTok.

Cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que Gips tease des extraits de son morceau "Voyous", qui s'annonce comme un des tubes de l'été. Ça y est, le single est enfin sorti officiellement et le clip avec ! Un clip au rythme endiablé, comme le morceau, avec une vidéo tournée en bord de mer (peut-être Marbella?) qui sent bon le soleil, et beaucoup, beaucoup, de maillots de l'Espagne.