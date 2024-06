Onha dévoile l’impressionnant clip de "Kodak"

Onha poursuit son ascension avec la sortie d'un clip exceptionnel pour son dernier single "Kodak".

Le 15 mars dernier, le rappeur liégeois ONHA dévoilait son premier opus intitulé "OPALE". Cet album est un condensé de toutes les facettes de son univers musical, se situant quelque part entre une soul vaporeuse et une trap incendiaire, toujours imprégnée d'un rap ancré

dans la réalité. Depuis la sortie de "OPALE", deux singles ont déjà été dévoilés : "SENTIMENT DE VIE (Palapapa)" et "PROMIS C'EST VRAI". Aujourd'hui, ONHA revient avec un nouveau single intitulé "KODAK". Alors que les précédents titres étaient accompagnés de vidéos déjà très soignées, ONHA a décidé de repousser encore plus loin les frontières de la créativité avec un clip exceptionnel qui élève considérablement le niveau de jeu.

ONHA explique sa démarche :

"Le clip, réalisé par Nitram et produit par le Studio Mimesis, notre partenaire de très longue date, est une célébration de l'instant présent, imprégnée d'egotrip, de réflexions profondes et d'absurdité. Les paroles invitent à embrasser pleinement chaque moment, sans se prendre trop au sérieux, tout en offrant une réflexion introspective. Les références à Kwame Nkrumah et à mes origines africaines ajoutent une dimension de force mentale et de connexion avec mes racines."

Le clip illustre parfaitement l'équilibre entre légèreté et profondeur, avec des images riches en symbolisme. Cette collaboration audacieuse démontre la capacité d'ONHA à repousser les limites de l'art tout en honorant ses origines africaines. De plus, le binôme de toujours d'ONHA, Rocco, a non seulement créé l'instrumental de la chanson mais a également participé à la conception de la 3D du clip, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à cette œuvre captivante et multidimensionnelle.

Découvrez “Kodak” le nouveau clip d’Onha dès maintenant sur Générations :