Jeunesaint dévoile le clip d’"Amy Berry" avec Pacho Diño

Ils ramènent la sexydrill en France.

Sous son masque qui rappelle Margiela, Jeunesaint nous présente un savant mélange de sensualité et d’egotrip avec une recette dont il a prouvé l’efficacité par le passé et la confirme aujourd’hui. Entouré du belge Pacho Diño et de beautés parisiennes, Jeunesaint s’inscrit d’autant plus dans un créneau bien à lui, qui, bien qu’ayant démarré entre Angers et Toronto, vit auprès de lui et le suit à l’international, en solo et en feat. On vous donne donc rendez-vous pour une entrée dans le sensuel, entraînant et addictif morceau "AMY BERRY".

Découvrez “Amy Berry ” le nouveau clip de JeuneSaint en feat avec Pacho Diño dès maintenant sur Générations :