L'artiste donne une nouvelle direction à sa musique.

Un an après la sortie de son premier long format "baiser", Wallace Cleaver est de retour avec "plus rien n’est grave", un single introspectif accompagné d’un clip touchant, réalisé par Sang-froid et produit par Ocurens qui nous plonge au cœur de son univers. Ce single ouvre un nouveau chapitre de la carrière de Wallace Cleaver qui a pour ambition de proposer une musique personnelle.